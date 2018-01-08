FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tenet Highlights Strategic Growth And Cost Reduction Initiatives At J.P. Morgan Healthcare Conference
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
中国财经
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 8:52 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Tenet Highlights Strategic Growth And Cost Reduction Initiatives At J.P. Morgan Healthcare Conference

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Tenet Healthcare Corp:

* TENET HEALTHCARE - ‍EXECUTION OF DIVESTITURE PROGRAM OF NON-CORE MARKETS & ASSETS, WHICH IS ON TRACK & EXPECTED TO YIELD IN EXCESS OF $1 BILLION OF PROCEEDS​

* TENET HIGHLIGHTS STRATEGIC GROWTH AND COST REDUCTION INITIATIVES AT J.P. MORGAN HEALTHCARE CONFERENCE

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍ANTICIPATES NEW TAX LAW WILL POSITIVELY AFFECT EPS OVER NEXT TWO TO THREE YEARS DUE TO LOWER TAX RATE​

* TENET HEALTHCARE CORP - ‍PROCESS UNDERWAY TO SELL CONIFER​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below