BRIEF-Teradata Reports Q4 Adj. Earnings Per Share $0.58

Feb 8 (Reuters) - Teradata Corp:
* GAAP EPS FOR Q4 INCLUDED A $126 MILLION NET CHARGE RELATED TO U.S. TAX REFORM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.51, REVENUE VIEW $610.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TERADATA - ON FEBRUARY 5, BOARD AUTHORIZED ADDITIONAL $310 MILLION TO BE UTILIZED TO REPURCHASE CO‘S STOCK UNDER ITS OPEN MARKET SHARE REPURCHASE PROGRAM
* Q1 REVENUE VIEW $499.8 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.44, REVENUE VIEW $2.17 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* PLANS TO REPATRIATE A MAJORITY OF OFFSHORE CASH AS A RESULT OF ENACTMENT OF TAX REFORM ACT
* INTENDS TO USE REPATRIATED FUNDS TO PAY DOWN ITS REVOLVING CREDIT FACILITY, REPURCHASE SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: