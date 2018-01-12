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BRIEF-Tesaro Says Anaphylactic Shock, Other Hypersensitivity Reactions Reported For Varubi Injectable Emulsion
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#公司新闻(英文)
January 12, 2018 / 10:53 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Tesaro Says Anaphylactic Shock, Other Hypersensitivity Reactions Reported For Varubi Injectable Emulsion

1 分钟阅读

Jan 12 (Reuters) - Tesaro Inc:

* TESARO ANNOUNCES UPDATES TO THE U.S. PRESCRIBING INFORMATION FOR VARUBI (ROLAPITANT) INJECTABLE EMULSION

* TESARO INC - CHANGES TO LABELING INCLUDE MODIFICATIONS TO CONTRAINDICATIONS, WARNINGS AND PRECAUTIONS, AND ADVERSE REACTIONS SECTIONS

* TESARO - ANAPHYLAXIS, ANAPHYLACTIC SHOCK HAVE BEEN REPORTED FOR VARUBI INJECTABLE EMULSION POSTMARKETING SETTING, SOME REQUIRING HOSPITALIZATION

* TESARO - OTHER “SERIOUS” HYPERSENSITIVITY REACTIONS HAVE ALSO BEEN REPORTED FOR VARUBI INJECTABLE EMULSION POSTMARKETING SETTING

* TESARO - MOST REACTIONS HAVE OCCURRED DURING OR SOON AFTER INFUSION OF VARUBI INJECTABLE EMULSION AND WITHIN FIRST FEW MINUTES OF ADMINISTRATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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