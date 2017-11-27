FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Teva Appoints Michael McClellan as CFO
频道
专题
美联储主席接班人鲍威尔：过去的鹰派 现在的就业优先派
美联储
美联储主席接班人鲍威尔：过去的鹰派 现在的就业优先派
英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧
国际财经
英国央行称银行系统可以继续支撑实体经济渡过“无序”退欧
中国部分取消赴韩团队游禁令--韩联社
时事要闻
中国部分取消赴韩团队游禁令--韩联社
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 下午2点14分 / 1 天前

BRIEF-Teva Appoints Michael McClellan as CFO

2 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Teva Pharmaceutical Industries Ltd :

* TEVA ANNOUNCES NEW ORGANIZATION STRUCTURE AND LEADERSHIP CHANGES

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - ‍COMMERCIAL BUSINESS WILL NO LONGER HAVE TWO SEPARATE GLOBAL GROUPS FOR GENERICS AND SPECIALTY MEDICINES​

* TEVA PHARMACEUTICAL-‍FORMER GENERIC RESEARCH AND DEVELOPMENT, SPECIALTY RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATIONS TO BE COMBINED INTO 1 GLOBAL GROUP WITH OVERALL RESPONSIBILITY FOR ALL RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITIES

* TEVA - ‍AS A RESULT OF THE CHANGES, MICHAEL HAYDEN, ROB KOREMANS AND DIPANKAR BHATTACHARJEE WILL RETIRE FROM TEVA, EFFECTIVE DECEMBER 31​

* TEVA PHARMACEUTICAL - ‍ COMMERCIAL BUSINESS WILL BE INTEGRATED INTO ONE COMMERCIAL ORGANIZATION​

* TEVA - ‍MICHAEL MCCLELLAN APPOINTED EVP, CFO,WILL OVERSEE FINANCE GROUP, BUSINESS DEVELOPMENT, INVESTOR RELATIONS,INFORMATION TECHNOLOGY​

* TEVA PHARMA - COMMERCIAL ‍STRUCTURE TO RELY ON 1 SUPPORTING ORGANIZATIONAL INFRASTRUCTURE INCLUDING FINANCE, LEGAL, HR, GLOBAL BRAND & COMMUNICATIONS​

* TEVA PHARMACEUTICAL SAYS ‍ALREADY WORKING ON A DETAILED RESTRUCTURING PLAN FOR TEVA AND WILL SHARE IT IN MID-DECEMBER​

* TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - ‍PRIOR TO JOINING TEVA, MICHAEL MCCLELLAN WAS U.S. CFO AT SANOFI​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below