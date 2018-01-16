BRIEF-TGS starts 3 onshore multi-client seismic projects in North American basins​

Jan 16 (Reuters) - Tgs Nopec Geophysical Company Asa :
* TGS ANNOUNCES THREE NEW ONSHORE SEISMIC PROJECTS IN NORTH AMERICA
* ANNOUNCES THREE NEW ONSHORE SEISMIC PROJECTS; SANDERSON, WEST HACKBERRY AND DAWSON IN PROLIFIC NORTH AMERICAN BASINS
* PERMITTING ON ALL THREE SURVEYS HAS ALREADY COMMENCED AND DATA ACQUISITION IS EXPECTED TO BEGIN WITHIN FIRST HALF OF 2018
* PRELIMINARY DATA WILL BE AVAILABLE IN Q2 AND Q3 2018. DATA WILL BE PROCESSED BY TGS UTILIZING ITS MODERN LAND IMAGING TECHNOLOGY
* WITH SUPPORT FROM OUR CLIENTS, TGS CONTINUES TO STRENGTHEN OUR ONSHORE POSITION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ole Petter Skonnord)