BRIEF-The Andersons Q4 Earnings Per Share $2.42

Feb 14 (Reuters) - Andersons Inc:
* SIGNED AN AGREEMENT TO SELL ITS GRAIN ELEVATORS IN HUMBOLDT, KENTON AND DYER, TENNESSEE, TO A SUBSIDIARY OF TYSON FOODS
* ANDERSONS - EXPECTS TO BENEFIT FROM A SUBSTANTIAL DECREASE IN ITS EFFECTIVE TAX RATE BEGINNING IN 2018
* EXPLORING OPTIONS FOR THREE REMAINING FACILITIES IN TENNESSEE THAT ARE NOT A PART OF PURCHASE AGREEMENT WITH TYSON
* QTRLY ADJUSTED RESULTS EXCLUDE $74.2 MILLION, OR $2.62 PER DILUTED SHARE NET INCOME TAX BENEFIT RELATED TO U.S. FEDERAL INCOME TAX REFORM
* IN QUARTER RECORDED A SIGNIFICANT ONE-TIME INCOME TAX BENEFIT OF $74.2 MILLION, PRIMARILY RELATED TO NEW, LOWER TAX RATE
* EXPECTS PLANT NUTRIENT‘S WHOLESALE FERTILIZER BUSINESS TO BE CHALLENGED IN NEAR TERM UNTIL SOME SUPPLY/DEMAND EQUILIBRIUM IS ACHIEVED
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.42, REVENUE VIEW $1.22 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: