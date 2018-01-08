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#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 11:56 AM / a day ago

BRIEF-The Bon-Ton Stores, Inc. Provides Holiday Sales Update

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Bon-Ton Stores Inc:

* THE BON-TON STORES, INC. PROVIDES HOLIDAY SALES UPDATE

* BON-TON STORES INC - ‍COMPARABLE STORE SALES FOR NINE-WEEK HOLIDAY PERIOD ENDED DECEMBER 30, 2017 DECREASED 2.9%​

* BON-TON STORES INC - ‍TOTAL SALES FOR NINE-WEEK NOVEMBER AND DECEMBER PERIOD WERE $720.8 MILLION COMPARED TO SALES OF $752.1 MILLION IN PRIOR YEAR PERIOD​

* BON-TON STORES - ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH DEBT HOLDERS IN AN EFFORT TO “STRENGTHEN OUR CAPITAL STRUCTURE” TO SUPPORT BUSINESS GOING FORWARD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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