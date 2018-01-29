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January 29, 2018 / 1:40 PM / a day ago

BRIEF-Theravance Biopharma And Mylan Announce FDA Acceptance Of New Drug Application For Revefenacin

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Theravance Biopharma Inc:

* THERAVANCE BIOPHARMA AND MYLAN ANNOUNCE FDA ACCEPTANCE OF NEW DRUG APPLICATION FOR REVEFENACIN (TD-4208) IN ADULTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE

* THERAVANCE BIOPHARMA INC - FDA HAS ASSIGNED A PRESCRIPTION DRUG USER FEE ACT (PDUFA) TARGET ACTION DATE OF NOVEMBER 13, 2018

* THERAVANCE BIOPHARMA - ‍ FDA INDICATED IT DOES NOT CURRENTLY PLAN TO CONVENE AN ADVISORY COMMITTEE MEETING TO DISCUSS NDA FOR REVEFENACIN (TD-4208)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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