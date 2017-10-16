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BRIEF-THERMON SEES Q2 PRELIMINARY REVENUE BETWEEN $61.0 MLN AND $62.0 MLN
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#公司新闻(英文)
2017年10月16日 / 下午2点17分 / 5 天前

BRIEF-THERMON SEES Q2 PRELIMINARY REVENUE BETWEEN $61.0 MLN AND $62.0 MLN

1 分钟阅读

Oct 16 (Reuters) - Thermon Group Holdings Inc:

* THERMON PRE-ANNOUNCES SELECTED PRELIMINARY SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* ‍EXPECTS Q2 2018 PRELIMINARY REVENUE BETWEEN $61.0 MILLION AND $62.0 MILLION​

* EXPECTS Q2 2018 PRELIMINARY GAAP EPS BETWEEN $0.13 AND $0.15 PER FULLY DILUTED SHARE​

* ‍EXPECTS Q2 2018 BACKLOG OF $121.1 MILLION, A 41% INCREASE VERSUS $85.7 MILLION​

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09, REVENUE VIEW $64.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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