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公司新闻(英文)
February 20, 2018 / 1:56 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-‍Thomson Reuters Says CEO's Condition Is Stable, To Be Released From Hospital Within 2 Weeks​

1 分钟阅读

Feb 20 (Reuters) - Thomson Reuters Corp:

* ‍THOMSON REUTERS PROVIDES UPDATE ON PRESIDENT AND CEO JIM SMITH​

* CEO ‍JIM SMITH REMAINS UNDER OBSERVATION IN A TORONTO HOSPITAL​

* “‍SMITH‘S CONDITION IS STABLE AND DOCTORS EXPECT A FULL RECOVERY​”

* EXPECTED THAT SMITH WILL BE RELEASED FROM HOSPITAL WITHIN NEXT TWO WEEKS​

* ‍SMITH REMAINS UNDER OBSERVATION FOLLOWING WHAT HAS BEEN DIAGNOSED AS AN ARRHYTHMIA INCIDENT ON FEB 12​

* ‍CFO STEPHANE BELLO CONTINUES TO OVERSEE SMITH‘S RESPONSIBILITIES ALONGSIDE HIS OWN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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