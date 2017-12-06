FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tidewater Midstream And Infrastructure Enters Into Agreement With Transalta
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 上午11点19分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Tidewater Midstream And Infrastructure Enters Into Agreement With Transalta

2 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Tidewater Midstream And Infrastructure Ltd :

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD. ENTERS INTO AGREEMENT WITH TRANSALTA TO CONSTRUCT AN INTER-ALBERTA PIPELINE NETWORK SUPPORTED BY A 15 YEAR TAKE OR PAY, PROPOSED ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES, ESCROW CLOSE OF DEEP BASIN AND MONTNEY REGION ACQUISITION AND CLOSING OF CREDIT FACILITY INCREASE

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - ‍TIDEWATER INTENDS TO ISSUE A PROPOSED PRIVATE PLACEMENT OF SENIOR UNSECURED NOTES​

* TIDEWATER MIDSTREAM - ‍TIDEWATER TO USE NET PROCEEDS FOR ON-PERMANENT REPAYMENT OF INDEBTEDNESS UNDER TIDEWATER‘S EXISTING CREDIT FACILITY​

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE-PIPELINE IS EXPECTED TO COST ABOUT $150 MILLION AND IS SUPPORTED BY A 15 YEAR TAKE OR PAY AGREEMENT WITH TRANSALTA

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - PIPELINE WILL PROVIDE INITIAL CAPACITY OF 130 MMCF/D BY 2020, AND HAVE EXPANSION CAPABILITY TO 340 MMCF/D

* TIDEWATER MIDSTREAM AND INFRASTRUCTURE LTD - UNDER LOI, TRANSALTA HAS OPTION TO INVEST UP TO 50% IN PIPELINE. Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below