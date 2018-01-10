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BRIEF-Timbercreek Financial secures upsized $400 mln revolving credit facility
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#公司新闻(英文)
January 10, 2018 / 4:44 AM / a day ago

BRIEF-Timbercreek Financial secures upsized $400 mln revolving credit facility

1 分钟阅读

Jan 9 (Reuters) - Timbercreek Financial Corp:

* ‍UNDER NEW CREDIT AGREEMENT, TIMBERCREEK FINANCIAL IS PERMITTED TO BORROW UP TO $400 MILLION ON A REVOLVING BASIS​

* TIMBERCREEK FINANCIAL SECURES UPSIZED $400 MILLION REVOLVING CREDIT FACILITY

* TIMBERCREEK FINANCIAL- ‍ON DECEMBER 21, 2017, CO ENTERED INTO SECOND AMENDED, RESTATED CREDIT AGREEMENT WITH SYNDICATE OF 10 LENDERS FOR REVOLVING CREDIT FACILITIES

* TIMBERCREEK FINANCIAL- ‍COMMITMENTS OF LENDERS UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY MAY BE INCREASED BY $100 MILLION BY WAY OF AN ACCORDION FEATURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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