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BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio
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2017年11月28日 / 晚上9点31分 / 更新于 21 小时前

BRIEF-Titan Pharmaceuticals Says Co​ Entered Into A Binding Term Sheet With L. Molteni & C. Dei F.Lli Alitti Societ*I Esercizio

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Titan Pharmaceuticals Inc:

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ON NOV 27, CO​ ENTERED INTO A BINDING TERM SHEET WITH L. MOLTENI & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIET*I ESERCIZIO - SEC FILING

* TITAN PHARMACEUTICALS-‍PURSUANT TO AGREEMENT, CO WILL GRANT MOLTENI AN EXCLUSIVE RIGHT AND LICENSE TO COMMERCIALIZE PROBUPHINE IN EUROPEAN UNION​

* TITAN PHARMACEUTICALS INC - ‍TITAN AND MOLTENI EXPECT TO ENTER INTO DEFINITIVE LICENSE AND DISTRIBUTION AGREEMENT DURING Q1 OF 2018​ Source text: [bit.ly/2AcvxbE] Further company coverage:

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