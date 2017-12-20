FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tivity Health Says Amended Corporate And Subsidiary Capital Accumulation Plan, A Nonqualified Deferred Compensation Plan
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
深度分析
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
时事要闻
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 9:25 PM / 5 days ago

BRIEF-Tivity Health Says Amended Corporate And Subsidiary Capital Accumulation Plan, A Nonqualified Deferred Compensation Plan

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Tivity Health Inc:

* TIVITY HEALTH - AMENDED CORPORATE AND SUBSIDIARY CAPITAL ACCUMULATION PLAN, A NONQUALIFIED DEFERRED COMPENSATION PLAN

* TIVITY HEALTH - DETERMINED TO CEASE DEFERRALS & CERTAIN CONTRIBUTIONS UNDER THE PLAN & TO FREEZE ANY ADDITIONAL GROWTH ADDITIONS

* TIVITY HEALTH - UNDER AMENDMENT, TO FULLY VEST THE PARTICIPANTS IN THEIR ACCOUNT BALANCE(S) UNDER THE PLAN

* TIVITY HEALTH SAYS UNDER AMENDMENT, TO TERMINATE THE PLAN AND DISTRIBUTE TO PARTICIPANTS VESTED BENEFITS ACCRUED- SEC FILING Source text: (bit.ly/2z59f7A) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below