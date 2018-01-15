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BRIEF-Torex Begins Re-Start Of Operations At ELG Mine, Main Access Gate Blockade Remains In Place
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#公司新闻(英文)
January 15, 2018 / 11:33 AM / a day ago

BRIEF-Torex Begins Re-Start Of Operations At ELG Mine, Main Access Gate Blockade Remains In Place

1 分钟阅读

Jan 15 (Reuters) - Torex Gold Resources Inc:

* TOREX INITIATES RE-START OF OPERATIONS AT ELG MINE: BLOCKADE AT MAIN ACCESS GATE REMAINS IN PLACE

* TOREX INITIATES RE-START OF OPERATIONS AT ELG MINE: BLOCKADE AT MAIN ACCESS GATE REMAINS IN PLACE

* SAYS ‍SUBSET OF REAL DEL LIMON EJIDO CONTINUES TO ACTIVELY SUPPORT BLOCKADE AND LOS MINEROS UNION​

* SAYS ‍TEAM OF UNIONIZED EMPLOYEES AND MANAGEMENT HAS INITIATED RE-START IN PRIORITY AREAS OF PLANT AT ELG MINE COMPLEX​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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