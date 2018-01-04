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BRIEF-Toyota Research Institute To Show Automated Driving Research Vehicle Next Week
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#公司新闻(英文)
January 4, 2018 / 4:15 PM / 更新于 14 hours ago

BRIEF-Toyota Research Institute To Show Automated Driving Research Vehicle Next Week

1 分钟阅读

Jan 4 (Reuters) - Toyota Research Institute:

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - TO SHOW AUTOMATED DRIVING RESEARCH VEHICLE, PLATFORM 3.0, NEXT WEEK

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PLATFORM 3.0, BUILT ON LEXUS LS 600HL, INTEGRATES AUTOMATED VEHICLE TECHNOLOGY INTO LS MODEL‘S DESIGN

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PRODUCTION OF PLATFORM 3.0 VEHICLES BEGINS THIS SPRING

* TOYOTA RESEARCH INSTITUTE - PROTOTYPE DEVELOPMENT CENTER AT TMNA RESEARCH AND DEVELOPMENT HEADQUARTERS IN YORK TWP. TO CREATE PLATFORM 3.0 CARS FROM STOCK LEXUS LS MODELS Source text: toyota.us/2EVs7dz Further company coverage:

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