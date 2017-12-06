FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Tracinda Places Order To Sell 10 Million Shares Of MGM Resorts International's Common Stock
频道
专题
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
数据观测
食品与翘尾致中国11月CPI涨幅略降 工业因限产影响续放缓
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
深度分析
综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
国际财经
调查：美国减税法案终将支撑美元 但美元或先抑后扬
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月6日 / 上午11点24分 / 1 天前

BRIEF-Tracinda Places Order To Sell 10 Million Shares Of MGM Resorts International's Common Stock

1 分钟阅读

Dec 6 (Reuters) - Mgm Resorts International:

* TRACINDA CORP - ON DEC 4, TRACINDA PLACED AN ORDER TO SELL 10 MILLION SHARES OF MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S COMMON STOCK AT $33.89 PER SHARE - SEC FILING

* TRACINDA CORP - TRANSACTION IN MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S SHARES IS EXPECTED TO BE SETTLED ON DEC 7, 2017

* TRACINDA CORP - IN CONNECTION WITH THE SALE, TRACINDA HAS AGREED TO A 45-DAY LOCK-UP PERIOD WITH RESPECT TO MGM RESORTS INTERNATIONAL‘S COMMON STOCK

* TRACINDA CORP SAYS IT CONTINUES TO BELIEVE THERE IS SUBSTANTIAL VALUE IN ASSETS OF MGM RESORTS AND COMPANY IS A GOOD LONG TERM INVESTMENT Source text: (bit.ly/2zS3z24) Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below