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BRIEF-Transcanada ‍Expects Average EBITDA Growth Of About 10 Pct Between 2015 And 2020​
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2017年11月28日 / 上午11点16分 / 1 天前

BRIEF-Transcanada ‍Expects Average EBITDA Growth Of About 10 Pct Between 2015 And 2020​

1 分钟阅读

Nov 28 (Reuters) - Transcanada Corp:

* TRANSCANADA TO HIGHLIGHT SUSTAINABLE LONG-TERM GROWTH AT INVESTOR DAY; REAFFIRMS DIVIDEND GROWTH EXPECTATIONS TO 2020 AND PROVIDES OUTLOOK FOR 2021

* TRANSCANADA - ‍EXPECTS COMPARABLE EBITDA TO GROW AT AN AVERAGE ANNUAL RATE OF APPROXIMATELY 10 PERCENT BETWEEN 2015 AND 2020​

* TRANSCANADA CORP - EXTENDING OUTLOOK TO 2021 WHEN CO EXPECTS COMMON SHARE DIVIDEND TO GROW BY ADDITIONAL 8 PERCENT TO 10 PERCENT

* TRANSCANADA - “CONTINUES TO ADVANCE A SERIES OF ADDITIONAL OPPORTUNITIES THAT ARE EXPECTED TO RESULT IN FURTHER GROWTH IN EBITDA BEYOND 2020​” Source text for Eikon: Further company coverage:

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