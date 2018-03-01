BRIEF-Transcontinental Reports Q1 EPS Of $0.75

March 1 (Reuters) - Transcontinental Inc:
* ANNOUNCES ITS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF FISCAL 2018
* FOR MEDIA SECTOR, REVENUES WILL BE AFFECTED IN 2018 BY SALE OF MEDIA ASSETS RELATED TO LOCAL AND REGIONAL NEWSPAPERS
* WILL STOP PRINTING SAN FRANCISCO CHRONICLE IN APRIL 2018 PURSUANT TO A NEW AGREEMENT WITH HEARST
* TRANSCONTINENTAL - EXPECT ORGANIC SALES GROWTH IN PACKAGING DIVISION IN 2018 WILL BE SIMILAR TO 2017
* RENEWED MULTI-YEAR AGREEMENT WITH LOBLAW COMPANIES LIMITED
* EXPECTS U.S. TAX REFORM WILL HAVE POSITIVE EFFECT ON RESULTS FOR REMAINDER OF FISCAL 2018 AND FOR YRS TO COME Source text for Eikon: Further company coverage: