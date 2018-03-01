FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 4:46 PM / 更新于 21 hours ago

BRIEF-Transcontinental Reports Q1 EPS Of $0.75

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Transcontinental Inc:

* ANNOUNCES ITS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER OF FISCAL 2018

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.63

* FOR MEDIA SECTOR, REVENUES WILL BE AFFECTED IN 2018 BY SALE OF MEDIA ASSETS RELATED TO LOCAL AND REGIONAL NEWSPAPERS

* ‍WILL STOP PRINTING SAN FRANCISCO CHRONICLE IN APRIL 2018 PURSUANT TO A NEW AGREEMENT WITH HEARST​

* TRANSCONTINENTAL - EXPECT ORGANIC SALES GROWTH IN PACKAGING DIVISION IN 2018 WILL BE SIMILAR TO 2017‍

* RENEWED MULTI-YEAR AGREEMENT WITH LOBLAW COMPANIES LIMITED​

* ‍ EXPECTS U.S. TAX REFORM WILL HAVE POSITIVE EFFECT ON RESULTS FOR REMAINDER OF FISCAL 2018 AND FOR YRS TO COME​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below