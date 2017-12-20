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BRIEF-Transocean Says On Dec 15, Tinc Entered Into Private Exchange Agreements To Issue About $273.5 Mln 0.5% Exchangeable Senior Bonds Due 2023
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December 20, 2017 / 10:05 PM / 5 days ago

BRIEF-Transocean Says On Dec 15, Tinc Entered Into Private Exchange Agreements To Issue About $273.5 Mln 0.5% Exchangeable Senior Bonds Due 2023

1 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Transocean Ltd:

* TRANSOCEAN LTD - ON DEC 15, TINC ENTERED INTO PRIVATE EXCHANGE AGREEMENTS TO ISSUE ABOUT $273.5 MILLION 0.5% EXCHANGEABLE SENIOR BONDS DUE 2023

* TRANSOCEAN LTD - TINC TO PURCHASE ABOUT NOK 1.206 BILLION OF SONGA OFFSHORE‘S OUTSTANDING SONG04 BONDS FROM 3 BONDHOLDERS AT 103.5% PER BOND

* TRANSOCEAN - TINC TO PURCHASE ABOUT NOK 587.0 MILLION OF SONGA OFFSHORE'S OUTSTANDING SONG05 BONDS FROM 2 BONDHOLDERS AT 101% PER BOND Source text: (bit.ly/2BT8ggs) Further company coverage:

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