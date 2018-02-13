BRIEF-TransUnion Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.50

Feb 13 (Reuters) - TransUnion:
* REPORTS STRONG FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS; COMPANY ANNOUNCES ADOPTION OF DIVIDEND POLICY
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.49, REVENUE VIEW $499.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48, REVENUE VIEW $486.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INTEND TO PAY QTRLY CASH DIVIDENDS ON COMMON STOCK WITH TARGETED ANNUAL PAYOUT OF 10% TO 15% OF ADJUSTED EARNINGS PER SHARE
* SETS DIVIDEND OF ABOUT $0.30 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: