FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 9:29 PM / 更新于 an hour ago

BRIEF-Triangle Capital Qtrly ‍Net Asset Value Per Share $13.43​

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Triangle Capital Corp:

* TRIANGLE CAPITAL CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND ANNOUNCES QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.30 PER SHARE

* TRIANGLE CAPITAL CORP - ‍TOTAL INVESTMENT INCOME DURING Q4 OF 2017 WAS $31.7 MILLION, COMPARED TO TOTAL INVESTMENT INCOME OF $29.9 MILLION FOR Q3 OF 2017​

* TRIANGLE CAPITAL CORP QTRLY ‍NET ASSET VALUE PER SHARE (BOOK VALUE) $13.43​

* TRIANGLE CAPITAL CORP QTRLY ‍NET INVESTMENT INCOME PER SHARE $0.38​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below