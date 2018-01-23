FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 23, 2018 / 9:56 PM / 更新于 16 hours ago

BRIEF-Tribune Media Says Compensation Committee Of Board Approves Retention Bonus Program

1 分钟阅读

Jan 23 (Reuters) - Tribune Media Co:

* TRIBUNE MEDIA CO SAYS COMPENSATION COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS OF TRIBUNE MEDIA COMPANY APPROVED A RETENTION BONUS PROGRAM - SEC FILING

* TRIBUNE MEDIA - EACH EMPLOYEE PARTICIPATING IN PROGRAM WILL BE PAID CASH RETENTION BONUS AT/ FOLLOWING CLOSING OF MERGER WITH SINCLAIR BROADCAST GROUP

* TRIBUNE MEDIA CO - RETENTION BONUS WILL NOT BE CONTINGENT ON ACHIEVEMENT OF ANY PERFORMANCE CONDITIONS OTHER THAN CONSUMMATION OF MERGER

* TRIBUNE MEDIA-RETENTION BONUS TO ALSO BE PAID IF CO TERMINATES INDIVIDUAL’S EMPLOYMENT WITHOUT CAUSE/INDIVIDUAL RESIGNS FOR GOOD REASON PRIOR CLOSING

* TRIBUNE MEDIA - EMPLOYEE TO BE PAID CASH RETENTION BONUS EQUAL TO 16% OF TARGET ANNUAL BONUS UNDER MANAGEMENT INCENTIVE PLAN FOR 2018 FISCAL YEAR Source text: (bit.ly/2E5yX00) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below