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BRIEF-Trinidad Drilling Announces The Extension And Amendment Of Its Credit Facility
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2017年11月30日 / 晚上10点59分 / 更新于 1 小时前

BRIEF-Trinidad Drilling Announces The Extension And Amendment Of Its Credit Facility

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Trinidad Drilling Ltd:

* TRINIDAD DRILLING LTD. ANNOUNCES THE EXTENSION AND AMENDMENT OF ITS CREDIT FACILITY

* TRINIDAD DRILLING LTD - ‍AGREED TO EXTEND MATURITY OF COMPANY‘S EXISTING CREDIT FACILITY BY TWO YEARS, EXTENDING MATURITY DATE TO DECEMBER 12, 2020​

* TRINIDAD DRILLING LTD - MINOR AMENDMENTS WERE MADE TO FACILITY AND SIZE OF CREDIT FACILITY REMAINS UNCHANGED AT C$100 MILLION AND US$100 MILLION​

* TRINIDAD DRILLING-EXPECTS BANK EBITDA TO CASH INTEREST EXPENSE COVENANT TO BE POSITIVELY IMPACTED IN 2018 BY LOWER INTEREST RATE ON ITS SENIOR NOTES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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