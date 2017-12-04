FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-TTM Technologies to acquire Anaren for about $775 mln
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 凌晨1点14分 / 1 天前

BRIEF-TTM Technologies to acquire Anaren for about $775 mln

2 分钟阅读

Dec 3 (Reuters) - TTM Technologies Inc:

* TTM TECHNOLOGIES, INC. TO ACQUIRE ANAREN, INC.

* ‍AGREED TO ACQUIRE ANAREN, INC. FOR APPROXIMATELY $775 MILLION IN CASH FROM AFFILIATES OF VERITAS CAPITAL​

* ‍ANAREN WILL BE PURCHASED IN DEBT FREE, CASH FREE TRANSACTION FOR $775 MILLION IN CASH, SUBJECT TO WORKING CAPITAL ADJUSTMENTS AT CLOSING​

* ‍IN 12 MONTHS ENDED SEPT 30, 2017, COMBINED CO WOULD HAVE GENERATED PRO FORMA REVENUE OF $2.8 BILLION; PRO-FORMA ADJUSTED EBITDA OF $450 MILLION​

* ‍EXPECTS TO FINANCE PURCHASE WITH A $700 MILLION ADD ON TO ITS EXISTING TERM LOAN B AND CASH ON HAND​

* ‍TTM HAS RECEIVED A FULLY-UNDERWRITTEN COMMITMENT FROM BARCLAYS TO FINANCE TRANSACTION​

* ‍DEAL ACCRETIVE TO NON-GAAP OPERATING MARGINS, ADJUSTED EBITDA MARGINS, NON-GAAP EPS AND FREE CASH FLOW​

* IDENTIFIED $15 MILLION IN PRE-TAX, RUN RATE, COST SYNERGIES WHICH ARE EXPECTED TO BE REALIZED WITHIN FIRST TWO YEARS AFTER CLOSING​

* ‍TRANSACTION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO NON-GAAP EARNINGS​

* ‍BARCLAYS ACTED AS FINANCIAL ADVISOR FOR TTM, AND HOULIHAN LOKEY AND EVERCORE ACTED AS FINANCIAL ADVISORS FOR ANAREN​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below