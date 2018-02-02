FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 2, 2018 / 1:36 PM / in a day

BRIEF-Twin Disc Reports Q2 Loss Per Share $0.36

1 分钟阅读

Feb 2 (Reuters) - Twin Disc Inc:

* TWIN DISC, INC. ANNOUNCES FISCAL 2018 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q2 SALES $56.55 MILLION VERSUS $33.67 MILLION

* Q2 LOSS PER SHARE $0.36

* U.S. TAX LEGISLATION RESULTED IN $4.6 MILLION OR $0.40 PER SHARE, NON-CASH CHARGE IN QUARTER

* EXPECTS TO INVEST APPROXIMATELY $7 MILLION TO $9 MILLION IN TOTAL FISCAL 2018 CAPITAL EXPENDITURES

* TWIN DISC - INCREASE IN Q2 SALES WAS PRIMARILY DUE TO IMPROVED DEMAND FOR CO‘S 8500 SERIES TRANSMISSION SYSTEMS FROM NORTH AMERICAN FRACKING CUSTOMERS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below