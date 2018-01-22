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January 22, 2018 / 9:38 AM / 更新于 a day ago

BRIEF-UBS CFO: 2 bln Sfr a 'starting point' for share buyback programme

1 分钟阅读

Jan 22 (Reuters) - Ubs Group Ag:

* CEO SAYS COMFORTABLE REMAINING LITIGATION ISSUES MANAGEABLE, BUT WILL TAKE TIME TO RESOLVE‍​

* CEO SAYS DISCIPLINED EXECUTION REMAINS OUR NUMBER ONE PRIORITY

* CEO SAYS WILL LIKELY MAKE SMALL ACQUISITIONS IN WEALTH MANAGEMENT TO EXPAND POSITION IN ATTRACTIVE REGIONS AND SEGMENTS

* CFO SAYS EXPECTS ROUGHLY 500 MILLION SFR RESTRUCTURING COSTS IN 2018

* CFO SAYS STARTING POINT FOR SHARE BUYBACK PROGRAMME IS 2 BILLION SFR BUT WOULD EXPECT TO CONSIDER MORE GOING FORWARD Further company coverage: (Reporting by Brenna Hughes Neghaiwi)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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