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BRIEF-UK's CMA says Cygnet-Cambian deal will hurt competition for male mental health service in East Midlands
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#公司新闻(英文)
2017年10月16日 / 上午11点27分 / 5 天内

BRIEF-UK's CMA says Cygnet-Cambian deal will hurt competition for male mental health service in East Midlands

1 分钟阅读

Oct 16 (Reuters) - UK’s Competition and Markets Authority:

* UK‘S CMA SAYS ‍MERGER OF CYGNET HEALTH CARE LTD AND CAMBIAN ADULT SERVICES WILL MEAN LESS CHOICE IN SOME EAST MIDLANDS MALE MENTAL HEALTH SERVICES​

* UK‘S CMA SAYS IN ORDER TO MAINTAIN COMPETITION IN EAST MIDLANDS, COMPANIES ARE NOW REQUIRED TO SELL ONE OF THEIR HOSPITALS IN AREA TO A BUYER APPROVED BY CMA​

* UK‘S CMA SAYS HAS CLEARED MERGER IN ALL OTHER REGIONS ORIGINALLY IDENTIFIED, INCLUDING WEST MIDLANDS​ (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

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