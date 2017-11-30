BRIEF-Ulta Beauty Announces Q3 Earnings Per Share $1.70

Nov 30 (Reuters) - Ulta Beauty Inc:
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.67 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q3 SALES $1.342 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.34 BILLION
* SAYS COMPARABLE SALES FOR Q4 OF 2017, INCLUDING E-COMMERCE SALES, ARE EXPECTED TO INCREASE 8% TO 10%
* SAYS COMPANY IS REAFFIRMING ITS PREVIOUSLY ANNOUNCED FISCAL 2017 GUIDANCE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.84, REVENUE VIEW $1.93 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* - ESTIMATES HURRICANES HARVEY AND IRMA RESULTED IN APPROXIMATELY 100 BASIS POINTS OF NEGATIVE IMPACT TO COMPARABLE STORES SALES IN Q3
* - SEES CAPITAL EXPENDITURES IN $450 MILLION RANGE IN FISCAL 2017, VERSUS PRIOR GUIDANCE OF $460 MILLION AND 2016 CAPITAL EXPENDITURES OF $374 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)