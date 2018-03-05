BRIEF-Ultra Electronics Holdings Says Sparton Merger Terminated​

March 5 (Reuters) - Ultra Electronics Holdings Plc:
* PROPOSED FINAL DIVIDEND IS 35.0P, BRINGING TOTAL DIVIDEND FOR YEAR TO 49.6P
* FY REVENUE 775.4 MILLION POUNDS VERSUS 785.8 MILLION POUNDS
* FY UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX 110.0 MILLION POUNDS VERSUS 120.1 MILLION POUNDS
* 2018 EFFECTIVE TAX RATE IS EXPECTED TO BE BROADLY FLAT ON 2017
* £134M SHARE BUY-BACK TO BE IMPLEMENTED
* US NAVY INDICATED IT IS NOW CONSIDERING WAYS TO INCREASE COMPETITION IN SONOBUOY PROCUREMENT PROCESS OVER TIME, INCLUDING BETWEEN ULTRA AND SPARTON
* DOJ HAS STATED THAT IT INTENDS TO TAKE STEPS TO OPEN AN ANTITRUST INVESTIGATION INTO ERAPSCO JV
* GROUP CURRENTLY EXPECTS TO FACE A FOREIGN EXCHANGE HEADWIND IN 2018
* BOARD’S EXPECTATIONS REMAIN FOR GROUP TO MAKE MODEST PROGRESS IN UNDERLYING REVENUE AND OPERATING PROFIT AT CONSTANT CURRENCIES IN 2018
* 2018 EFFECTIVE TAX RATE IS EXPECTED TO BE BROADLY FLAT ON 2017.
* EXPECTATIONS REMAIN FOR GROUP TO MAKE MODEST PROGRESS IN UNDERLYING REVENUE AND OPERATING PROFIT AT CONSTANT CURRENCIES IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)