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公司新闻(英文)
March 2, 2018 / 11:18 AM / 2 days ago

BRIEF-United States Steel - Co Entered Into Fourth Amended And Restated Credit Agreement Dated As Of Feb 26

1 分钟阅读

March 2 (Reuters) - United States Steel Corp:

* UNITED STATES STEEL - ON FEB 26, CO ENTERED INTO FOURTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT DATED AS OF FEBRUARY 26, 2018 - SEC FILING

* UNITED STATES STEEL CORP - FOURTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT EXTENDS SCHEDULED MATURITY DATE UNTIL FEBRUARY 26, 2023

* UNITED STATES STEEL CORP - AMENDED AGREEMENT ALSO MAINTAINS $1.5 BILLION MAXIMUM FACILITY AMOUNT AVAILABLE TO CO FROM TIME TO TIME THEREUNDER Source text (bit.ly/2HXyVIZ) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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