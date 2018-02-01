BRIEF-USA Truck Q4 Earnings Per Share $1.84

Feb 1 (Reuters) - USA Truck Inc:
* FOR Q4 OF 2017, TRUCKING OPERATING REVENUE INCREASED $13.8 MILLION, OR 19.8%, TO $83.8 MILLION, COMPARED TO Q4 OF 2016
* QTRLY TOTAL MILES PER SEATED TRACTOR PER WEEK DECREASED 58 MILES PER TRACTOR, OR 2.9%, WHEN COMPARED TO 4Q16
* TAX LAW REFORM IMPACT OF APPROXIMATELY $12.0 MILLION, OR $1.49 PER DILUTED SHARE IN QUARTER
* CONTINUE TO BE IMPACTED BY INCREASINGLY TIGHT DRIVER AND INDEPENDENT CONTRACTOR RECRUITING ENVIRONMENT
* INCREASING COST PRESSURES IN LOGISTICS BUSINESS COULD THREATEN MARGINS Source text for Eikon: Further company coverage: