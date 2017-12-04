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BRIEF-Valeant Announces Launch Of Private Offering Of Senior Notes
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#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 中午12点25分 / 更新于 1 天前

BRIEF-Valeant Announces Launch Of Private Offering Of Senior Notes

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Valeant Pharmaceuticals International Inc :

* VALEANT ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE OFFERING OF SENIOR NOTES

* VALEANT - LAUNCHED OFFERING OF $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF UNSECURED SENIOR NOTES DUE 2025

* VALEANT - INTENDS TO USE OFFERING‘S NET PROCEEDS TO REPURCHASE $1 BILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF ITS OUTSTANDING 5.375% SENIOR NOTES DUE 2020

* VALEANT - ‍ TO USE PROCEEDS ALONG WITH CASH TO ALSO REPURCHASE UNIT‘S OUTSTANDING 7.000% SENIOR NOTES DUE 2020 AND 6.375% SENIOR NOTES DUE 2020​

* VALEANT - ‍ PROVIDED NOTICE TO LENDERS OF INTENT TO REPAY $175 MILLION OF AMOUNTS OUTSTANDING UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY THIS WEEK, USING CASH ON HAND​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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