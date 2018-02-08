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February 8, 2018 / 7:55 PM / in a day

BRIEF-Valencia Provides Update On Earthrenew Acquisition

1 分钟阅读

Feb 8 (Reuters) - Valencia Ventures Inc:

* VALENCIA PROVIDES UPDATE ON EARTHRENEW ACQUISITION

* SAYS ‍CONTINUES TO WORK WITH PRINCIPALS OF EARTHRENEW TO REACTIVATE EARTHRENEW BUSINESS, PROGRESS REVERSE TAKEOVER TRANSACTION​

* SAYS ‍EARTHRENEW HAS INITIATED ENGINEERING WORK TO RESTART SUSTAINABLE ELECTRICITY PRODUCTION AT ITS STRATHMORE, ALBERTA PLANT​

* SAYS ‍EARTHRENEW EVALUATING ELECTRICITY DISTRIBUTION OPTIONS INCLUDING ESTABLISHING CRYPTOCURRENCY MINING OPERATION AT STRATHMORE

* SAYS EARTHRENEW IS CURRENTLY EVALUATING HARDWARE OPTIONS TO MINE CRYPTOCURRENCIES TO DETERMINE OPTIMAL MIX OF MINING RIGS, CURRENCIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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