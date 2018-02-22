FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 12:20 PM / 2 days ago

BRIEF-Valeritas Announces V-Go Distribution Agreement In Italy With Movi SpA

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - Valeritas Holdings Inc:

* VALERITAS ANNOUNCES V-GO® DISTRIBUTION AGREEMENT IN ITALY WITH MOVI SPA

* VALERITAS - CO WILL RETAIN RESPONSIBILITY FOR PRODUCT DEVELOPMENT, REGULATORY APPROVAL, QUALITY MANAGEMENT, AND MANUFACTURING UNDER AGREEMENT​

* VALERITAS HOLDINGS INC - ‍MOVI WILL BE RESPONSIBLE FOR SALES, MARKETING, CUSTOMER SUPPORT AND DISTRIBUTION ACTIVITIES IN ITALY UNDER AGREEMENT​

* VALERITAS - GRANTED MOVI RIGHTS TO PROMOTE, MARKET, SELL CO‘S PRODUCT V-GO WEARABLE INSULIN DELIVERY DEVICE TO DIABETES CLINICS, PATIENTS IN ITALY Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below