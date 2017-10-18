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#瑞士市场报道
2017年10月18日 / 凌晨5点09分 / 4 天内

BRIEF-Valora requests capital increase

1 分钟阅读

Oct 18 (Reuters) - VALORA HOLDING:

* REQUESTS CAPITAL INCREASE

* ‍IS REQUESTING AN ORDINARY CAPITAL INCREASE FOR REFINANCING OF ACQUISITION OF BACKWERK​

* VALORA HOLDING - ‍IS EXPANDING PRETZEL PRODUCTION CAPACITY IN GERMANY AND US WITH INVESTMENT OF ABOUT EUR 50 MILLION OVER NEXT TWO YRS​

* ACQUIRES GERMAN-BASED FOOD SERVICES COMPANY BACKWERK FOR AROUND EUR 190 MILLION​

* ‍IS PLANNING TO IMPLEMENT AN ORDINARY CAPITAL INCREASE OF AROUND CHF 160 MILLION​

* ‍INVITING SHAREHOLDERS TO ATTEND AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING ON 8 NOVEMBER 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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