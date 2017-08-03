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2017年8月3日 / 凌晨5点35分 / 2 天内

BRIEF-Veon Q2 reports net loss from continued operations at $258 million

路透新闻部

1 分钟阅读

Aug 3 (Reuters) - Veon Ltd

* Veon Announces q2 2017 Results

* q2 Revenue Rose 12.3 Percent to $2.4 Billion

* q2 Ebitda $931 Million Versus $795 Million Year Ago

* Q2 LOSS FROM CONTINUED OPERATIONS $258 MILLION VERSUS LOSS OF $40 MILLION YEAR AGO

* ‍FY 2017 TARGETS CONFIRMED WITH SINGLE DIGIT REVENUE GROWTH, EBITDA MARGIN ACCRETION AND UNDERLYING EQUITY FREE CASH FLOW EXCLUDING LICENSES OF USD 900 MILLION TO USD 1 BILLION​

* INTERIM DIVIDEND OF US 11 CENTS ANNOUNCED AND FY 2017 GUIDANCE CONFIRMED

* VEON- IN ADVANCED DISCUSSIONS FOR SALE OF UNIT DEODAR LTD WHICH HOLDS PORTFOLIO OF ABOUT 13,000 TOWERS AND PROVIDES NETWORK TOWER SERVICES IN PAKISTAN Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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