BRIEF-Vereit Sees 2018 Adjusted FFO Of $0.70-$0.72 Per Share

Feb 22 (Reuters) - Vereit Inc:
* VEREIT® ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 OPERATING RESULTS
* FY2018 FFO PER SHARE VIEW $0.71 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FFO PER DILUTED SHARE DECREASED $0.01 TO $0.17 FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017
* Q4 FFO PER SHARE VIEW $0.18 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* VEREIT - 2018 AFFO/SHARE GUIDANCE ASSUMES REAL ESTATE OPERATIONS WITH AVERAGE OCCUPANCY ABOVE 98.0%, SAME-STORE RENTAL GROWTH OF 0.3% TO 1.0% Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)