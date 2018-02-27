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公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 3:37 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Verizon, CONCACAF Kick Off Multi-Platform Media Partnership

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Verizon Communications Inc:

* VERIZON AND CONCACAF KICK OFF EXCLUSIVE MULTI-PLATFORM MEDIA PARTNERSHIP

* ADDITIONAL TERMS OF DEAL WERE NOT DISCLOSED​

* ‍DEAL GIVES VERIZON EXCLUSIVE ENGLISH LANGUAGE RIGHTS TO DISTRIBUTE MULTIPLE CONFEDERATION CHAMPIONSHIPS​

* DEAL TO DISTRIBUTE CONFEDERATION OF NORTH, CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN ASSOCIATION FOOTBALL​ (CONCACAF) TOURNAMENTS ACROSS CO‘S DIGITAL MEDIA PLATFORMS

* PEOPLE IN CANADA, MEXICO AND CARIBBEAN WILL ALSO BE ABLE TO VIEW SELECT CONCACAF TOURNAMENTS ON CO‘S DIGITAL PLATFORMS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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