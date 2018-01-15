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BRIEF-Vermilion Energy Announces Acquisition Of Oil Assets In Southeast Saskatchewan And Southwest Manitoba
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#公司新闻(英文)
January 15, 2018 / 9:49 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Vermilion Energy Announces Acquisition Of Oil Assets In Southeast Saskatchewan And Southwest Manitoba

1 分钟阅读

Jan 15 (Reuters) - Vermilion Energy Inc:

* VERMILION ENERGY INC. ANNOUNCES ACQUISITION OF OIL ASSETS IN SOUTHEAST SASKATCHEWAN AND SOUTHWEST MANITOBA

* VERMILION ENERGY INC - ‍ENTERED ARRANGEMENT AGREEMENT TO ACQUIRE PRIVATE SOUTHEAST SASKATCHEWAN PRODUCER FOR TOTAL CASH CONSIDERATION OF $90.8 MILLION​

* VERMILION ENERGY INC - ‍PURCHASE PRICE WILL BE FUNDED FROM VERMILION‘S EXISTING CREDIT FACILITIES​

* VERMILION ENERGY - DEAL IS ACCRETIVE ON FULLY-DILUTED PER SHARE BASIS FOR METRICS INCLUDING PRODUCTION, FUND FLOWS FROM OPERATIONS, RESERVES,NAV​

* VERMILION ENERGY INC - ‍AS RESULT OF DEAL, BASED ON MID-FEB CLOSING DATE, REVISING 2018 PRODUCTION GUIDANCE TO BETWEEN 75,000 AND 77,500 BOE/D​

* VERMILION ENERGY - ‍ALSO INCREASING 2018 CAPITAL BUDGET TO $325 MILLION TO REFLECT ADDITIONAL CAPITAL ACTIVITY ON THE ASSETS PLANNED FOR H2 OF YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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