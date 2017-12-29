FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Vestas To Extend Wind Park In Argentina With 50 MW‍​
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 29, 2017 / 7:20 PM / 更新于 2 hours ago

BRIEF-Vestas To Extend Wind Park In Argentina With 50 MW‍​

1 分钟阅读

Dec 29 (Reuters) - Vestas:

* TO EXTEND WIND PARK IN ARGENTINA WITH 50 MW‍​

* TURBINE DELIVERY IS PLANNED FOR THE SECOND QUARTER OF 2018, WHILE COMMISSIONING IS EXPECTED FOR THE FIRST QUARTER OF 2019‍​

* SIGNED A DEAL WITH ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C TO EXTEND THE ALUAR WIND PARK

* CONTRACT TO BUILD EL LLANO WIND PARK’S PHASE 2 COMPRISES SUPPLY AND INSTALLATION OF 14 V126-3.45 MW DELIVERED IN 3.6 MW POWER OPTIMISED MODE‍​

* CONTRACT TO BUILD EL LLANO WIND PARK’S PHASE 2 ALSO INCLUDES 15 YEAR ACTIVE OUTPUT MANAGEMENT 5000 SERVICE AGREEMENT Source text: bit.ly/2Cq3wfV Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below