BRIEF-Victory Capital Holdings Inc Files For IPO Of Up To $100 Mln

Jan 11 (Reuters) - VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC:
* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ SELECT MARKET UNDER THE SYMBOL “VCTR”
* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS J.P. MORGAN, BOFA MERRILL LYNCH, MORGAN STANLEY ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS BARCLAYS, GOLDMAN SACHS & CO AND RBC CAPITAL MARKETS ARE ALSO AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2EztnCb