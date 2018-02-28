FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 28, 2018 / 10:38 AM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Viela Bio Spins Out Of Medimmune Raises Up To $250 Million In Series A Financing

1 分钟阅读

Feb 28 (Reuters) - Astrazeneca Plc:

* VIELA BIO SPINS OUT OF MEDIMMUNE; RAISES UP TO $250 MILLION IN SERIES A FINANCING, 6 DIMENSIONS CAPITAL LEADS INVESTMENT

* VIELA BIO ​- ‍ SERIES A ROUND CO-LED BY 6 DIMENSIONS CAPITAL, BOYU CAPITAL, HILLHOUSE CAPITAL, WITH PARTICIPATION FROM TEMASEK AND SIRONA CAPITAL

* VIELA BIO SAYS ‍ASTRAZENECA WILL REMAIN LARGEST MINORITY SHAREHOLDER OF VIELA BIO

* VIELA BIO SAYS ‍MEDIMMUNE TO CONTRIBUTE THREE CLINICAL, THREE PRECLINICAL POTENTIAL NEW MEDICINES TO CO, INCLUDING INEBILIZUMAB Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below