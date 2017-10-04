FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年10月4日 / 上午11点18分 / 14 天前

BRIEF-VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214

1 分钟阅读

Oct 4 (Reuters) - Viking Therapeutics Inc:

* VIKING THERAPEUTICS ANNOUNCES TOP-LINE RESULTS FROM PROOF-OF-CONCEPT STUDY OF VK0214 IN IN VIVO MODEL OF X-LINKED ADRENOLEUKODYSTROPHY (X-ALD)

* VIKING THERAPEUTICS INC - VK0214-TREATED ANIMALS DEMONSTRATED STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTIONS IN VLCFA LEVELS WITHIN KEY TISSUES​

* VIKING - ‍VK0214 LED TO STATISTICALLY SIGNIFICANT REDUCTIONS IN PLASMA LEVELS OF MULTIPLE VLCFAS IN TREATED ANIMALS COMPARED WITH VEHICLE CONTROLS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below