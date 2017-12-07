BRIEF-Visa Says Ceo Alfred Kelly Jr.'S FY 2017 Total Compensation Was $21.7 Mln

Dec 7 (Reuters) - Visa Inc:
* VISA INC SAYS CEO ALFRED KELLY, JR.‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $21.7 MILLION - SEC FILING
* VISA INC SAYS CEO ALFRED KELLY, JR.‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION INCLUDED $11.9 MILLION OF STOCK AWARDS
* VISA SAYS CFO VASANT PRABHU‘S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $8.5 MILLION VERSUS $8.1 MILLION IN FY 2016 - SEC FILING
* VISA INC SAYS PRESIDENT RYAN MCINERNEY'S FY 2017 TOTAL COMPENSATION WAS $9.4 MILLION VERSUS $7.4 MILLION IN FY 2016 - SEC FILING Source text: (bit.ly/2jrmNFp) Further company coverage: