BRIEF-Vitamin Shoppe Posts Q4 GAAP Loss Of $0.75 Per Share

Feb 27 (Reuters) - Vitamin Shoppe Inc:
* VITAMIN SHOPPE, INC. ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.20, REVENUE VIEW $269.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* VITAMIN SHOPPE QTRLY TOTAL COMP. SALES DOWN 4.6 PERCENT, OR DOWN 3.2% ADJUSTED FOR HOLIDAY TIMING
* VITAMIN SHOPPE - WITH RESPECT TO NUTRI-FORCE, CO EXPLORING STRATEGIC ALTERNATIVES, INCLUDING POTENTIAL SALE
* SEES FULL YEAR COMPARABLE SALES OF LOW TO MID NEGATIVE SINGLE DIGITS, IMPROVING SEQUENTIALLY
* VITAMIN SHOPPE SEES FY GROSS MARGIN RATE FLAT WITH 2017, BENEFITTING FROM HIGHER PRODUCT MARGINS, IMPROVEMENT AT NUTRI-FORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)