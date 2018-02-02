FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#路透调查
#美俄关系
#达沃斯论坛
#半岛局势
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
February 2, 2018 / 4:31 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Vodafone Confirms Continental European Assets Deal Talks With Liberty Global

1 分钟阅读

Feb 2 (Reuters) - Vodafone Group Plc:

* VODAFONE ANNOUNCEMENT REGARDING MEDIA SPECULATION

* ‍CONFIRMS THAT IT IS IN EARLY STAGE DISCUSSIONS WITH LIBERTY GLOBAL REGARDING POTENTIAL ACQUISITION OF CERTAIN OVERLAPPING CONTINENTAL EUROPEAN ASSETS OWNED BY LIBERTY GLOBAL​

* VODAFONE IS NOT IN DISCUSSION WITH LIBERTY GLOBAL REGARDING A COMBINATION OF BOTH COMPANIES

* ‍THERE IS NO CERTAINTY THAT ANY TRANSACTION WILL BE AGREED, NOR AS TO TERMS, TIMING OR FORM OF ANY TRANSACTION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 80 6749 1136)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below