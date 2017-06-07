FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月内
BRIEF-Volaris reports May 2017 traffic results, passenger growth of 10 pct
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年6月7日 / 中午11点47分 / 2 个月内

BRIEF-Volaris reports May 2017 traffic results, passenger growth of 10 pct

路透新闻部

1 分钟阅读

June 7 (Reuters) - Controladora Vuela Compania De Aviacion Sab De Cv

* Volaris reports may 2017 traffic results, passenger growth of 10%

* May load factor 83.8 percent, down 2.2 points

* Controladora Vuela Compania De Aviacion Sab De Cv - transported a total of 1.4 million passengers during may 2017, an increase of 9.9% year over year

* Controladora Vuela Compania De Aviacion Sab De Cv - transported a total of 1.4 million passengers during may, an increase of 9.9% year over year

* May 2017 total RPMS 1.32 billion versus 1.16 billion in may 2016

* Controladora Vuela Compania De Aviacion Sab De Cv - total demand, as measured in RPMS, in may 2017 increased 14.0% year over year, reaching 1.3 billion

* May 2017 total ASMS 1.58 billion versus 1.34 billion in may 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below