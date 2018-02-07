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February 7, 2018 / 10:35 PM / in 6 hours

BRIEF-VR Global Partners LP Reports 5.2 Pct Stake In Resolute Energy Corp As Of Feb 5

1 分钟阅读

Feb 7 (Reuters) - Resolute Energy Corp:

* VR GLOBAL PARTNERS LP REPORTS 5.2 PERCENT STAKE IN RESOLUTE ENERGY CORP AS OF FEB 5 - SEC FILING

* VR GLOBAL PARTNERS LP SAYS ACQUIRED RESOLUTE ENERGY‘S COMMON STOCK FOR INVESTMENT PURPOSES AND BELIEVED REPRESENTED ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY

* VR GLOBAL PARTNERS-IN SUPPORT OF MONARCH ALTERNATIVE'S PROPOSAL CALLING FOR RESOLUTE ENERGY TO HIRE ADVISOR TO ASSIST BOARD FOR POTENTIAL STRATEGIC TRANSACTIONS Source text: [bit.ly/2E8y8Td] Further company coverage:

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