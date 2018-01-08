FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-VSE Amends Bank Loan To Extend Maturity Date And Increase Available Funds
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
中国财经
阿里巴巴创办人马云称将“认真考虑”在香港上市
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 9:47 PM / 更新于 13 hours ago

BRIEF-VSE Amends Bank Loan To Extend Maturity Date And Increase Available Funds

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - VSE Corp:

* VSE AMENDS BANK LOAN TO EXTEND MATURITY DATE AND INCREASE AVAILABLE FUNDS

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT PROVIDES FOR A TERM LOAN OF $100 MILLION AND A REVOLVING LOAN FACILITY OF $300 MILLION​

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT ALSO INCREASES AGGREGATE AMOUNT OF ANY INCREMENTAL LOAN FACILITIES FROM $75 MILLION TO $100 MILLION​

* VSE CORP - ‍AMENDED LOAN AGREEMENT, AMONG OTHER CHANGES, EXTENDS MATURITY DATE FROM JANUARY 2020 TO JANUARY 2023​

* VSE CORP - AMENDED LOAN AGREEMENT ADDS THREE NEW LENDERS TO BANK GROUP, BRINGING IT TO A TOTAL OF NINE BANKS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below